Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers standalone net profit rises 87.12% in the December 2025 quarter

Sales rise 19.94% to Rs 98.18 croreNet profit of Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers rose 87.12% to Rs 9.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.94% to Rs 98.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 81.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales98.1881.86 20 OPM %14.8424.04 -PBDT15.8618.52 -14 PBT13.7617.29 -20 NP9.154.89 87
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content