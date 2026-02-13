Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers standalone net profit rises 87.12% in the December 2025 quarter

Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers standalone net profit rises 87.12% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 19.94% to Rs 98.18 crore

Net profit of Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers rose 87.12% to Rs 9.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.94% to Rs 98.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 81.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales98.1881.86 20 OPM %14.8424.04 -PBDT15.8618.52 -14 PBT13.7617.29 -20 NP9.154.89 87

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Vivanta Industries consolidated net profit rises 3000.00% in the December 2025 quarter

Advance Metering Technology reports consolidated net loss of Rs 3.13 crore in the December 2025 quarter

Apollo Sindoori Hotels consolidated net profit declines 59.14% in the December 2025 quarter

Jagran Prakashan consolidated net profit declines 13.53% in the December 2025 quarter

Mukta Arts reports consolidated net loss of Rs 1.46 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story