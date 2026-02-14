Vedavaag Systems standalone net profit declines 49.25% in the December 2025 quarter

Sales decline 9.37% to Rs 17.42 croreNet profit of Vedavaag Systems declined 49.25% to Rs 1.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.37% to Rs 17.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales17.4219.22 -9 OPM %11.7717.79 -PBDT1.853.24 -43 PBT1.232.74 -55 NP1.022.01 -49
