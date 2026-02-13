Wagend Infra Venture reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Sales reported at Rs 0.66 croreWagend Infra Venture reported no net profit/loss in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 0.66 crore in the quarter ended December 2025. There were no Sales reported during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.660 0 OPM %-12.120 -PBDT00.04 -100 PBT00.04 -100 NP00.04 -100
