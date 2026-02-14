Associate Sponsors

Radaan Mediaworks (I) reports consolidated net loss of Rs 0.99 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:41 AM IST
Sales decline 33.47% to Rs 1.57 crore

Net loss of Radaan Mediaworks (I) reported to Rs 0.99 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 33.47% to Rs 1.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.572.36 -33 OPM %-42.0429.66 -PBDT-0.980.03 PL PBT-0.990.02 PL NP-0.990.03 PL

First Published: Feb 14 2026 | 9:41 AM IST

