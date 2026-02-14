Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Zuari Industries reports consolidated net loss of Rs 25.88 crore in the December 2025 quarter

Zuari Industries reports consolidated net loss of Rs 25.88 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 11:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 11.73% to Rs 262.63 crore

Net Loss of Zuari Industries reported to Rs 25.88 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 24.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.73% to Rs 262.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 235.06 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales262.63235.06 12 OPM %-2.94-3.03 -PBDT-10.93-16.44 34 PBT-18.63-23.66 21 NP-25.88-24.74 -5

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Shri Keshav Cements & Infra reports standalone net loss of Rs 0.54 crore in the December 2025 quarter

Ola Electric Q3 revenue drops 55% YoY; net loss narrows to Rs 487 crore

Crisil Q4 PAT rises 7.5% YoY

Glottis standalone net profit declines 79.96% in the December 2025 quarter

Pranik Logistics standalone net profit declines 25.16% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 11:05 AM IST

Explore News

Next Story