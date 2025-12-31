Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex rises 100 pts; Nifty eyes 10th straight yearly gain; Metal stocks soar
Stock Market LIVE: Sensex rises 100 pts; Nifty eyes 10th straight yearly gain; Metal stocks soar

Sensex today | Stock Market LIVE on Wednesday, December 31, 2025: The Nifty50 index is poised to end higher for the 10th straight calendar year, rising 10 per cent so far

SI Reporter New Delhi
stock markets, trading
E to E Transportation IPO (Mainline) will see its allotment.

Last Updated : Dec 31 2025 | 9:26 AM IST
9:22 AM

9:22 AM
Sector check

Broad-based buying was seen across sectors.

 

9:21 AM

9:21 AM
A glance at broader market

Broader market indices traded positive after market opened. 


9:20 AM

9:20 AM
Here's a look at Sensex gainers and losers at close

Tata Steel, BEL, HUL were among the top gainers on Sensex. 


9:19 AM

9:19 AM
Nifty above 26,000 after market opens

NSE Nifty50 was trading above 26,000-mark after market opened. 


9:17 AM

9:17 AM
Sensex up 200 pts after market opens

BSE Sensex was trading higher by 200 pts, near 84,900- levels after market opened. 

 

9:14 AM

9:14 AM
Nifty eyes 26,000 in pre-open

Nifty50 was trading near 26,000-level in the pre-opening session. The index was up over 30 points. 


9:12 AM

9:12 AM
Sensex up 100 pts in pre-open

BSE Sensex was trading over 100 points higher in the pre-opening session. The index was trading near 84,800-levels.


9:07 AM

9:07 AM
MCX silver futures fall by over ₹15,000 per kg

On the MCX, Silver March 2026 futures fell by over ₹15,000 per kg or 6 per cent to around ₹2,35,952. 


9:05 AM

9:05 AM
Rupee drops in early trade

The Indian Rupee opened weaker at 89.84 per dollar against Tuesday's closing of 89.79 against the greenback.

9:00 AM

9:00 AM
Sebi clears IPOs of Knack Packaging, Shivalaya and two other firms

Stock Market LIVE Updates: As many as four companies, including Knack Packaging and Shivalaya Construction, have secured Sebi's approval to mobilise more than Rs 1,400 crore collectively through initial public offerings (IPOs), data with the markets regulator showed on Monday.
 
Others which received regulatory nod are -- tiles and bathware maker Varmora Granito and Behari Lal Engineering.
 
The four firms, which filed their preliminary IPO papers between August and September, obtained its observations during December 15-26.
 
In Sebi's parlance, receipt of observations is equivalent to regulatory clearance to proceed with a public issue. READ MORE

8:57 AM

8:57 AM
Reliance's AI manifesto eyes 10x boost in productivity for workforce

Stock Market LIVE Updates: As the year 2025 draws to a close, Reliance Industries has outlined an ambitious road map around artificial intelligence (AI). Rolling out a draft Reliance AI Manifesto, the oil-to-telecom conglomerate has stated that it’s looking to lead India’s AI revolution, quite like its journey in digital transformation in the country. The timing of RIL’s AI manifesto is significant as it coincides with more than $60 billion commitment by multinationals towards AI-led data centres in India.    
 
In a message to employees, Reliance Industries Chairman and Managing Director Mukesh Ambani said that AI is the most consequential technological development in human history. Against that backdrop, the transformation of the conglomerate into an AI-native deep tech enterprise would drive a tenfold improvement in productivity for over 600,000 employees and make a 10x impact on India’s economy and society, according to the manifesto shared with  the employees on Dhirubhai Ambani’s birth anniversary on December 28. READ MORE

8:55 AM

8:55 AM
Pre-market opening view

Stock Market LIVE Updates: Pre-market opening view

-- The market has the potential for a directional move upwards but is being weighed down by sustained FII selling and absence of fresh triggers like positive news on the US-India trade front.

-- The coming days are going to be eventful, starting with the auto sales data for December, Q3 corporate results, expectations from the budget and other news relating to global economy like the possible Fed action in 2026.

-- The Q3 results have to be watched carefully for indications of uptick in earnings. This is significant since there is lot of hope that there will be a rebound in earnings, going forward.

-- Earnings growth will be the single most important factor determining the market trend in 2026. The FII flows in 2026, too, will depend on the earnings performance and expectations surrounding that.
 
View by: VK Vijayakumar, chief investment strategist, Geojit Investments 

8:52 AM

8:52 AM
Shriram Finance expects 30-40 bps lower NCD rates after rating upgrade

Stock Market LIVE Updates: Following the upgrade to ‘AAA’, Shriram Finance’s cost of funds on fresh non-convertible debentures (NCD) issuances could fall below 8 per cent, giving it a 30–40 basis points advantage over its current issuance rates.
 
However, the lender is not in a hurry to raise additional funds until the end of the current financial year (FY26), as it is awaiting capital infusion from MUFG Bank, which is expected to take three to four months, said Umesh Revankar, executive vice-chairman of Shriram Finance to Business Standard. READ MORE

8:48 AM

8:48 AM
Hyundai India enters commercial mobility segment amid rising competition

Stock Market LIVE Updates: Hyundai Motor India Limited (HMIL) on Tuesday entered the commercial mobility segment with the launch of its taxi offerings Prime HB (hatchback) and Prime SD (sedan), marking an expansion beyond its traditional focus on private passenger vehicles (PVs).
 
The move comes at a time of heightened competition in the domestic market, with the South Korean carmaker expected to lose its second position by the end of 2025. The automaker is projected to slip to fourth place behind Mahindra & Mahindra and Tata Motors as per Vahan registrations. Maruti Suzuki holds the top spot. READ MORE

8:43 AM

8:43 AM
Midcap funds outlook for 2026 hinges on earnings rebound, rate support

Stock Market LIVE Updates: After years of strong gains, midcap mutual funds lost momentum in 2025. Year-to-date returns of about 2.5 per cent left the category well behind largecap funds, testing investor patience. As markets look ahead to 2026, investors are grappling with a dilemma: Is this underperformance temporary, or a warning sign to temper exposure and reset expectations?
 

Why did midcap funds lag in 2025?

 
Experts attribute the underperformance to rich starting valuations and a weaker macro backdrop. At the start of the year, the Nifty Midcap index traded at a multiple of 43 times earnings, compared with about 21 times for the Nifty 50 and roughly 30 times for small caps, leaving little room for disappointment. READ  MORE
 
 
First Published: Dec 31 2025 | 7:39 AM IST

