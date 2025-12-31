Stock Market LIVE: Sensex rises 100 pts; Nifty eyes 10th straight yearly gain; Metal stocks soar

Home
Latest
E-paper
Companies
Industry
Economy
Blueprint
Finance
Markets
Budget
India News
Politics
External Affairs Defence Security
World News
Opinion
Technology
Immigration
Specials
Partner Content
Sports
Cricket
Lifestyle
Entertainment
Social Viral
Health
BS Decoded
Books
Education
Newsletters
Web Stories
BS at 50
Multimedia
Sudoku
Crossword
BS Apps
Management
Premium
Indulgence
Explore Business Standard
Sensex today | Stock Market LIVE on Wednesday, December 31, 2025: The Nifty50 index is poised to end higher for the 10th straight calendar year, rising 10 per cent so far
9:22 AM
9:21 AM
9:20 AM
9:19 AM
9:17 AM
9:14 AM
9:12 AM
9:07 AM
9:05 AM
9:00 AM
8:57 AM
8:55 AM
8:52 AM
8:48 AM
8:43 AM
8:38 AM
8:33 AM
8:29 AM
8:22 AM
8:17 AM
8:11 AM
8:05 AM
7:55 AM
7:50 AM
7:45 AM
7:43 AM
7:42 AM
7:39 AM
Topics :Share Market TodayMARKET LIVEIndian equitiesGift NiftyIndian stock marketAsian marketsUS marketsBSE SensexNifty50IPO marketSME IPOsIPOsCrude Oil PriceGold PricesMarket trends
First Published: Dec 31 2025 | 7:39 AM IST