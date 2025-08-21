Home / Specials / BS Events / BS Infrastructure Summit LIVE: India must do more to ease infra bottlenecks, says Praveer Sinha
BS Infrastructure Summit LIVE: India must do more to ease infra bottlenecks, says Praveer Sinha

BS Infrastructure Summit 2025 Live Updates: Stay tuned as Business Standard delivers live updates and expert commentary from the event

BS Infrastructure Summit will host six sessions through the day on varied topics related to roads, shipping, airports, power, renewable energy

12:31 PM

PPP must drive India's infrastructure funding: Experts at BS Infra Summit

Public-private partnership (PPP) should be the default model for India’s infrastructure development, as government resources alone cannot meet the scale of competing demands, experts said at the Business Standard Infrastructure Summit. Read here for a detailed story.

12:15 PM

Panel discussion on India’s Maritime Future: Setting New Sails

12:03 PM

India must do more to ease infrastructure bottlenecks: Praveer Sinha, CEO, Tata Power

"There is no need to pat our backs on anything, because there is much more we can do. Everywhere you go, there is a choke. We can do much better. We have constructed good airports and added ports, but it is still inadequate. Everywhere, whether in road, rail, or ship transport, there is congestion and waiting. There is a necessity to open up some of the channels that have been very restrictive," Praveer Sinha, CEO, Tata Power, said.

11:55 AM

India needs better transport, energy access: Praveer Sinha, CEO, Tata Power

"We need more airports, better transportation, and stronger railway infrastructure. We do not have bullet trains, and I see no reason why we cannot have them. We also lack adequate access to energy, and universal access remains one of our biggest challenges. Today, we are at 490 GW, with an aspiration of 500 GW of clean energy by 2030, We were very small in clean energy," said Praveer Sinha, CEO, Tata Power.
 

11:48 AM

India holds unique growth opportunity for 10–20 years, says Praveer Sinha

"I think India is a growing and aspirational country, and in any. area we look at, per capita consumption is among the lowest. Whether it is power, water, or any other sector, we have a unique opportunity at this point in time. For the next 10–20 years, we will continue to be the fastest growing and the largest in terms of GDP," says Praveer Sinha, CEO, Tata Power.

11:32 AM

India must leverage PPP to meet infrastructure needs: EY's Kuljit Singh

"There is immense scope for PPP in India because the country is resource-constrained. With competing demands such as free clean water, subsidised housing, and other essential services, governments simply do not have enough funds. By default, whenever there is an opportunity to bring in private investment to finance projects that would otherwise rely on government CapEx, India should always pursue that path without fail," says Kuljit Singh, partner at EY.

11:23 AM

By the time big ideas hit the ground, they fizzle out: Infravision CEO Jagan Shah

"Across the entire territory, the urban infrastructure projects are small. They're also entirely subservient to how the state and the urban local body actually functions financially, and therefore you're not able to attack the kind of PPP that you want to the urban projects. I believe we're always ahead of the curve in terms of really smart ideas coming in from the top. But by the time they hit the ground, they fizzle out," says Infravision CEO Jagan Shah.
 

11:15 AM

Planning is core to infrastructure development: RITES CMD Rahul Mithal

"Among the three key elements of infrastructur, planning remains the most critical. Detailed Project Reports (DPR) requires concentrated focus and that agencies preparing DPRs should be selected strictly through the QCBS (Quality and Cost-Based Selection) method," say Rahul Mithal, chairman and managing director of RITES.

11:11 AM

Debt has not been a major issue for India: EY's Kuljit Singh

"The challenge lies in the terms of securing debt. The most favourable terms are usually reserved for hybrid annuity projects, while emerging sectors such as EV infrastructure often face less favourable conditions. Funding is still available for these sectors, but not on par with highways. Overall, debt has not been a major issue for India," says Kuljit Singh, Partner at EY.
 

11:04 AM

Most projects now get funded in India: EY's Kuljit Singh

"99 per cent of projects now get funded in India, question is who funds you. Banks are very happy to fund highway projects. Ports and airports also get funding easily," says Kuljit Singh, Partner at EY.

10:55 AM

Panel discussion: Infra for Viksit Bharat: Planning, Funding & Building

10:49 AM

Urban growth outpaces planning: Infravision CEO Jagan Shah

"Our cities are reeling under growth. What we are facing is the consequence of not having planned our cities well enough. Many neighbourhoods were originally well designed, but the rapid expansion since 1991 has left us unprepared. Our systems, policies, and regulations are simply not fit for the scale of growth we are witnessing," said Jagan Shah, CEO of Infravision Foundation.

10:33 AM

BS Infrasructure Summit to cover aviation, logistics, renewable energy

The day-long event will feature six sessions on diverse themes, including roads, shipping, airports, power, renewable energy, aviation, and logistics, along with discussions on funding models for Viksit Bharat.

10:25 AM

Union ministers to address Business Standard Infrastructure Summit in Delhi

10:21 AM

Top industry leaders to join Business Standard Infrastructure Summit

The event will host some of the biggest names of the infrastructure sector including Christoph Schnellmann, CEO, Noida International Airport; Videh Kumar Jaipuriar, CEO, Delhi International Airport; Praveer Sinha, CEO and MD, Tata Power; Rahul Mithal, Chairman and Managing Director, RITES; Amit Singh, Head of Business, South Asia & Middle East, Mitsui OSK Lines (MOL); and Kapil Mahajan, CITO, Allcargo Logistics.
