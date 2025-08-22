US Open 2025 draw: Full list of R1 match-ups of men's and women's singles

ALSO READ: US Open 2025 mixed doubles: Errani, Vavassori retain title under new format The 2025 US Open promises a spectacular start as Flushing Meadows prepares to host the world’s top tennis stars in the main draw starting August 24. Defending champions, rising stars, and veteran legends are all set to compete in what could be a tournament full of early surprises. Carlos Alcaraz and Novak Djokovic will face tough American opponents right from the start, while tennis icon Venus Williams makes a remarkable return at age 45. With potential blockbuster match-ups already evident, the opening round is shaping up to be an exciting showcase of power, precision, and drama, setting the stage for two weeks of intense Grand Slam tennis. But what do the exact round one match-ups of both the men’s and women’s singles events look like? Take a look.

US Open 2025: Men’s singles round one draw Top seed Jannik Sinner will open his campaign against Czech qualifier V. Kopriva, while Australian Alex Popyrin faces Finland’s E. Ruusuvuori in a battle of aggressive baseliners. France’s V. Royer will take on China’s Y. Bu, and Hungary’s Marton Fucsovics is set to play a yet-to-be-confirmed opponent. Second seed Carlos Alcaraz begins his title defence against the towering Reilly Opelka, and seventh seed Novak Djokovic faces 19-year-old left-hander Learner Tien. American Taylor Fritz and other top seeds such as Alexander Zverev and Alex de Minaur are also in action, with several marquee matches likely to produce early-round drama.

Full round one match-ups of the men’s singles event in US Open 2025: Match No Player 1 Seed Country Seed Country 1 J. Sinner 1 ITA V. Kopriva - CZE 2 A. Popyrin - AUS E. Ruusuvuori - FIN 3 V. Royer - FRA Y. Bu - CHN 4 M. Fucsovics - HUN D. Shapovalov 27 CAN 5 A. Bublik 23 KAZ M. Cilic - CRO 6 L. Sonego - ITA T. Schoolkate - AUS 7 N. Borges - POR B. Holt - USA 8 E. Moller - DEN T. Paul 14 USA 9 L. Musetti 10 ITA G. Mpetshi Perricard - FRA 10 Q. Halys - FRA D. Goffin - BEL 11 J. Brooksby - USA A. Vukic - AUS 12 F. Cobolli - ITA - 24 Qualifier/Lucky Loser 13 G. Diallo 31 CAN D. Dzumhur - BIH 14 J. Munar - ESP - Qualifier/Lucky Loser 15 Z. Bergs - BEL C. Tseng - TPE 16 J. Draper 5 GBR - Qualifier/Lucky Loser 17 A. Zverev 3 GER A. Tabilo - CHI 18 R. Bautista Agut - ESP J. Fearnley - GBR 19 G. Monfils - FRA R. Safiullin - RUS 20 F. Auger-Aliassime 25 CAN - Qualifier/Lucky Loser 21 U. Humbert 22 FRA A. Walton - AUS 22 A. Kovacevic - USA - Qualifier/Lucky Loser 23 T. Boyer - USA - Qualifier/Lucky Loser 24 A. Rublev 15 RUS - Qualifier/Lucky Loser 25 K. Khachanov 9 RUS N. Basavareddy - USA 26 H. Dellien - BOL K. Majchrzak - POL 27 P. Martinez - ESP - Qualifier/Lucky Loser 28 M. Arnaldi - ITA F. Cerundolo 19 ARG 29 S. Tsitsipas 26 GRE A. Muller - FRA 30 D. Altmaier - GER H. Medjedovic - SRB 31 H. Gaston - FRA - Qualifier/Lucky Loser 32 C. O’Connell - AUS A. de Minaur 8 AUS 33 N. Djokovic 7 SRB L. Tien - USA 34 C. Norrie - GBR S. Korda - USA 35 F. Comesana - ARG A. Michelsen - USA 36 F. Tiafoe 17 USA Y. Nishioka - JPN 37 D. Blanch - USA - Qualifier/Lucky Loser 38 M. McDonald - USA - Qualifier/Lucky Loser 39 B. van de Zandschulp - NED H. Rune 11 DEN 40 J. Mensik 16 CZE N. Jarry - CHI 41 F. Marozsan - HUN - Qualifier/Lucky Loser 42 J. Fonseca - BRA M. Kecmanovic - SRB 43 L. Nardi - ITA T. Machac 21 CZE 44 B. Nakashima 30 USA - Qualifier/Lucky Loser 45 E. Quinn - USA - Qualifier/Lucky Loser 46 S. Baez - ARG - Qualifier/Lucky Loser 47 E. Nava - USA T. Fritz 4 USA 48 B. Shelton 6 USA - Qualifier/Lucky Loser 49 P. Carreno Busta - ESP - Qualifier/Lucky Loser 50 J. Thompson - AUS C. Moutet - FRA 51 A. Mannarino - FRA T. Griekspoor 29 NED 52 J. Lehecka 20 CZE B. Coric - CRO 53 C. Ugo Carabelli - ARG T. Etcheverry - ARG 54 L. Djere - SRB R. Collignon - BEL 55 S. Ofner - AUT C. Ruud 12 NOR 56 D. Medvedev 13 RUS B. Bonzi - FRA 57 M. Navone - ARG M. Giron - USA 58 R. Carballes Baena - ESP A. Rinderknech - FRA 59 A. Shevchenko - KAZ A. Davidovich Fokina 18 ESP 60 L. Darderi - ITA R. Hijikata 32 AUS 61 S. Dostanic - USA E. Spizzirri - USA 62 M. Bellucci - ITA J. Shang - CHN 63 R. Opelka - USA C. Alcaraz - ESP

US Open 2025: Women’s singles round one draw Venus Williams, receiving a wild card, will return to the singles stage against No. 11 seed Karolina Muchova. Third seed Coco Gauff will meet Australian Ajla Tomljanovic, who previously defeated Serena Williams in a memorable match. Defending champion and top seed Aryna Sabalenka will play an opponent yet to be confirmed, while second seed Iga Swiatek opens against No. 8 seed Amanda Anisimova in a rematch of their Wimbledon final. Other notable first-round match-ups include fourth seed Jessica Pegula against No. 5 seed Mirra Andreeva, and sixth seed Madison Keys starting her campaign against an unseeded competitor, rounding out a competitive field for the opening day.