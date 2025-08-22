US Open 2025 draw: Full list of R1 match-ups of men's and women's singles

US Open 2025: Men’s singles round one draw
|Match No
|Player 1
|Seed
|Country
|Seed
|Country
|1
|J. Sinner
|1
|ITA
|V. Kopriva
|-
|CZE
|2
|A. Popyrin
|-
|AUS
|E. Ruusuvuori
|-
|FIN
|3
|V. Royer
|-
|FRA
|Y. Bu
|-
|CHN
|4
|M. Fucsovics
|-
|HUN
|D. Shapovalov
|27
|CAN
|5
|A. Bublik
|23
|KAZ
|M. Cilic
|-
|CRO
|6
|L. Sonego
|-
|ITA
|T. Schoolkate
|-
|AUS
|7
|N. Borges
|-
|POR
|B. Holt
|-
|USA
|8
|E. Moller
|-
|DEN
|T. Paul
|14
|USA
|9
|L. Musetti
|10
|ITA
|G. Mpetshi Perricard
|-
|FRA
|10
|Q. Halys
|-
|FRA
|D. Goffin
|-
|BEL
|11
|J. Brooksby
|-
|USA
|A. Vukic
|-
|AUS
|12
|F. Cobolli
|-
|ITA
|-
|24
|Qualifier/Lucky Loser
|13
|G. Diallo
|31
|CAN
|D. Dzumhur
|-
|BIH
|14
|J. Munar
|-
|ESP
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|15
|Z. Bergs
|-
|BEL
|C. Tseng
|-
|TPE
|16
|J. Draper
|5
|GBR
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|17
|A. Zverev
|3
|GER
|A. Tabilo
|-
|CHI
|18
|R. Bautista Agut
|-
|ESP
|J. Fearnley
|-
|GBR
|19
|G. Monfils
|-
|FRA
|R. Safiullin
|-
|RUS
|20
|F. Auger-Aliassime
|25
|CAN
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|21
|U. Humbert
|22
|FRA
|A. Walton
|-
|AUS
|22
|A. Kovacevic
|-
|USA
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|23
|T. Boyer
|-
|USA
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|24
|A. Rublev
|15
|RUS
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|25
|K. Khachanov
|9
|RUS
|N. Basavareddy
|-
|USA
|26
|H. Dellien
|-
|BOL
|K. Majchrzak
|-
|POL
|27
|P. Martinez
|-
|ESP
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|28
|M. Arnaldi
|-
|ITA
|F. Cerundolo
|19
|ARG
|29
|S. Tsitsipas
|26
|GRE
|A. Muller
|-
|FRA
|30
|D. Altmaier
|-
|GER
|H. Medjedovic
|-
|SRB
|31
|H. Gaston
|-
|FRA
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|32
|C. O’Connell
|-
|AUS
|A. de Minaur
|8
|AUS
|33
|N. Djokovic
|7
|SRB
|L. Tien
|-
|USA
|34
|C. Norrie
|-
|GBR
|S. Korda
|-
|USA
|35
|F. Comesana
|-
|ARG
|A. Michelsen
|-
|USA
|36
|F. Tiafoe
|17
|USA
|Y. Nishioka
|-
|JPN
|37
|D. Blanch
|-
|USA
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|38
|M. McDonald
|-
|USA
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|39
|B. van de Zandschulp
|-
|NED
|H. Rune
|11
|DEN
|40
|J. Mensik
|16
|CZE
|N. Jarry
|-
|CHI
|41
|F. Marozsan
|-
|HUN
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|42
|J. Fonseca
|-
|BRA
|M. Kecmanovic
|-
|SRB
|43
|L. Nardi
|-
|ITA
|T. Machac
|21
|CZE
|44
|B. Nakashima
|30
|USA
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|45
|E. Quinn
|-
|USA
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|46
|S. Baez
|-
|ARG
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|47
|E. Nava
|-
|USA
|T. Fritz
|4
|USA
|48
|B. Shelton
|6
|USA
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|49
|P. Carreno Busta
|-
|ESP
|-
|Qualifier/Lucky Loser
|50
|J. Thompson
|-
|AUS
|C. Moutet
|-
|FRA
|51
|A. Mannarino
|-
|FRA
|T. Griekspoor
|29
|NED
|52
|J. Lehecka
|20
|CZE
|B. Coric
|-
|CRO
|53
|C. Ugo Carabelli
|-
|ARG
|T. Etcheverry
|-
|ARG
|54
|L. Djere
|-
|SRB
|R. Collignon
|-
|BEL
|55
|S. Ofner
|-
|AUT
|C. Ruud
|12
|NOR
|56
|D. Medvedev
|13
|RUS
|B. Bonzi
|-
|FRA
|57
|M. Navone
|-
|ARG
|M. Giron
|-
|USA
|58
|R. Carballes Baena
|-
|ESP
|A. Rinderknech
|-
|FRA
|59
|A. Shevchenko
|-
|KAZ
|A. Davidovich Fokina
|18
|ESP
|60
|L. Darderi
|-
|ITA
|R. Hijikata
|32
|AUS
|61
|S. Dostanic
|-
|USA
|E. Spizzirri
|-
|USA
|62
|M. Bellucci
|-
|ITA
|J. Shang
|-
|CHN
|63
|R. Opelka
|-
|USA
|C. Alcaraz
|-
|ESP
US Open 2025: Women’s singles round one draw
|Match No
|Player 1
|Seed
|Country
|Player 2
|Seed
|Country
|1
|A. Sabalenka
|1
|BLR
|R. Masarova
|-
|SUI
|2
|N. Parrizas Diaz
|-
|ESP
|P. Kudermetova
|-
|RUS
|3
|E. Jacquemot
|-
|FRA
|M. Bouzkova
|-
|CZE
|4
|L. Fernandez
|31
|CAN
|Qualifier
|-
|-
|5
|E. Mertens
|19
|BEL
|A. Ahn
|-
|USA
|6
|L. Sun
|-
|NZL
|C. Osorio
|-
|COL
|7
|C. Bucsa
|-
|ESP
|Qualifier
|-
|-
|8
|A. Eala
|-
|PHI
|C. Tauson
|14
|DEN
|9
|E. Rybakina
|9
|KAZ
|J. Pareja
|-
|USA
|10
|L. Bronzetti
|-
|ITA
|Qualifier
|-
|-
|11
|E. Raducanu
|-
|GBR
|Qualifier
|-
|-
|12
|V. Kudermetova
|24
|RUS
|Qualifier
|-
|-
|13
|M. Kessler
|32
|USA
|M. Linette
|-
|POL
|14
|M. Vondrousova
|-
|CZE
|Qualifier
|-
|-
|15
|A. Sasnovich
|-
|BLR
|I. Jovic
|-
|USA
|16
|J. Paolini
|7
|ITA
|Qualifier
|-
|-
|17
|J. Pegula
|4
|USA
|M. Sherif
|-
|EGY
|18
|Y. Starodubtseva
|-
|UKR
|A. Blinkova
|-
|RUS
|19
|V. Azarenka
|-
|BLR
|Qualifier
|-
|-
|20
|A. Pavlyuchenkova
|-
|RUS
|D. Yastremska
|30
|UKR
|21
|L. Samsonova
|17
|RUS
|Y. Yuan
|-
|CHN
|22
|L. Jeanjean
|-
|FRA
|Qualifier
|-
|-
|23
|A. Li
|-
|USA
|R. Sramkova
|-
|SVK
|24
|B. Bencic
|16
|SUI
|Qualifier
|-
|-
|25
|E. Navarro
|10
|USA
|Y. Wang
|-
|CHN
|26
|J. Teichmann
|-
|SUI
|C. McNally
|-
|USA
|27
|M. Uchijima
|-
|JPN
|O. Danilovic
|-
|SRB
|28
|B. Krejcikova
|-
|CZE
|V. Mboko
|22
|CAN
|29
|J. Ostapenko
|25
|LAT
|Qualifier
|-
|-
|30
|T. Townsend
|-
|USA
|A. Ruzic
|-
|CRO
|31
|A. Potapova
|-
|RUS
|L. Zhu
|-
|CHN
|32
|A. Parks
|-
|USA
|M. Andreeva
|5
|RUS
|33
|M. Keys
|6
|USA
|R. Zarazua
|-
|MEX
|34
|P. Kvitova
|-
|CZE
|D. Parry
|-
|FRA
|35
|Z. Sonmez
|-
|TUR
|Qualifier
|-
|-
|36
|K. Boulter
|-
|GBR
|M. Kostyuk
|27
|UKR
|37
|L. Noskova
|21
|CZE
|Qualifier
|-
|-
|38
|E. Lys
|-
|GER
|Qualifier
|-
|-
|39
|S. Cirstea
|-
|ROU
|S. Sierra
|-
|ARG
|40
|V. Williams
|-
|USA
|K. Muchova
|11
|CZE
|41
|D. Kasatkina
|15
|AUS
|E. Ruse
|-
|ROU
|42
|K. Rakhimova
|-
|RUS
|C. Garcia
|-
|FRA
|43
|H. Baptiste
|-
|USA
|K. Siniakova
|-
|CZE
|44
|G. Minnen
|-
|BEL
|N. Osaka
|23
|JPN
|45
|M. Frech
|28
|POL
|T. Gibson
|-
|AUS
|46
|P. Stearns
|-
|USA
|Qualifier
|-
|-
|47
|D. Vekic
|-
|CRO
|J. Bouzas Maneiro
|-
|ESP
|48
|A. Tomljanovic
|-
|AUS
|C. Gauff
|3
|USA
|49
|A. Anisimova
|8
|USA
|K. Birrell
|-
|AUS
|50
|M. Joint
|-
|AUS
|Qualifier
|-
|-
|51
|D. Collins
|-
|USA
|J. Cristian
|-
|ROU
|52
|A. Krueger
|-
|USA
|S. Kenin
|26
|USA
|53
|B. Haddad Maia
|18
|BRA
|S. Kartal
|-
|GBR
|54
|L. Boisson
|-
|FRA
|V. Golubic
|-
|SUI
|55
|M. Sakkari
|-
|GRE
|T. Maria
|-
|GER
|56
|A. Bondar
|-
|HUN
|E. Svitolina
|12
|UKR
|57
|E. Alexandrova
|13
|RUS
|A. Sevastova
|-
|LAT
|58
|C. Dolehide
|-
|USA
|X. Wang
|-
|CHN
|59
|A. Zakharova
|-
|RUS
|E. Avanesyan
|-
|ARM
|60
|L. Siegemund
|-
|GER
|D. Shnaider
|20
|RUS
|61
|A. Kalinskaya
|29
|RUS
|C. Ngounoue
|-
|USA
|62
|Y. Putintseva
|-
|KAZ
|E. Cocciaretto
|-
|ITA
|63
|S. Lamens
|-
|NED
|V. Glozman
|-
|USA
|64
|E. Arango
|-
|COL
|I. Swiatek
|2
|POL
