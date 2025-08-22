Home / Sports / Other Sports News / US Open 2025 draw: Full list of R1 match-ups of men's and women's singles

US Open 2025 draw: Full list of R1 match-ups of men's and women's singles

Top seed Jannik Sinner will open his campaign against Czech qualifier V. Kopriva, while Australian Alex Popyrin faces Finland's E. Ruusuvuori in a battle of aggressive baseliners

Aditya Kaushik New Delhi
8 min read Last Updated : Aug 22 2025 | 2:43 PM IST
The 2025 US Open promises a spectacular start as Flushing Meadows prepares to host the world’s top tennis stars in the main draw starting August 24. Defending champions, rising stars, and veteran legends are all set to compete in what could be a tournament full of early surprises. Carlos Alcaraz and Novak Djokovic will face tough American opponents right from the start, while tennis icon Venus Williams makes a remarkable return at age 45. With potential blockbuster match-ups already evident, the opening round is shaping up to be an exciting showcase of power, precision, and drama, setting the stage for two weeks of intense Grand Slam tennis. But what do the exact round one match-ups of both the men’s and women’s singles events look like? Take a look. 

US Open 2025: Men’s singles round one draw

Top seed Jannik Sinner will open his campaign against Czech qualifier V. Kopriva, while Australian Alex Popyrin faces Finland’s E. Ruusuvuori in a battle of aggressive baseliners. France’s V. Royer will take on China’s Y. Bu, and Hungary’s Marton Fucsovics is set to play a yet-to-be-confirmed opponent. Second seed Carlos Alcaraz begins his title defence against the towering Reilly Opelka, and seventh seed Novak Djokovic faces 19-year-old left-hander Learner Tien. American Taylor Fritz and other top seeds such as Alexander Zverev and Alex de Minaur are also in action, with several marquee matches likely to produce early-round drama.
 
Full round one match-ups of the men’s singles event in US Open 2025:
 
Match No Player 1 Seed Country Seed Country
1 J. Sinner 1 ITA V. Kopriva - CZE
2 A. Popyrin - AUS E. Ruusuvuori - FIN
3 V. Royer - FRA Y. Bu - CHN
4 M. Fucsovics - HUN D. Shapovalov 27 CAN
5 A. Bublik 23 KAZ M. Cilic - CRO
6 L. Sonego - ITA T. Schoolkate - AUS
7 N. Borges - POR B. Holt - USA
8 E. Moller - DEN T. Paul 14 USA
9 L. Musetti 10 ITA G. Mpetshi Perricard - FRA
10 Q. Halys - FRA D. Goffin - BEL
11 J. Brooksby - USA A. Vukic - AUS
12 F. Cobolli - ITA - 24 Qualifier/Lucky Loser
13 G. Diallo 31 CAN D. Dzumhur - BIH
14 J. Munar - ESP - Qualifier/Lucky Loser  
15 Z. Bergs - BEL C. Tseng - TPE
16 J. Draper 5 GBR - Qualifier/Lucky Loser  
17 A. Zverev 3 GER A. Tabilo - CHI
18 R. Bautista Agut - ESP J. Fearnley - GBR
19 G. Monfils - FRA R. Safiullin - RUS
20 F. Auger-Aliassime 25 CAN - Qualifier/Lucky Loser  
21 U. Humbert 22 FRA A. Walton - AUS
22 A. Kovacevic - USA - Qualifier/Lucky Loser  
23 T. Boyer - USA - Qualifier/Lucky Loser  
24 A. Rublev 15 RUS - Qualifier/Lucky Loser  
25 K. Khachanov 9 RUS N. Basavareddy - USA
26 H. Dellien - BOL K. Majchrzak - POL
27 P. Martinez - ESP - Qualifier/Lucky Loser  
28 M. Arnaldi - ITA F. Cerundolo 19 ARG
29 S. Tsitsipas 26 GRE A. Muller - FRA
30 D. Altmaier - GER H. Medjedovic - SRB
31 H. Gaston - FRA - Qualifier/Lucky Loser  
32 C. O’Connell - AUS A. de Minaur 8 AUS
33 N. Djokovic 7 SRB L. Tien - USA
34 C. Norrie - GBR S. Korda - USA
35 F. Comesana - ARG A. Michelsen - USA
36 F. Tiafoe 17 USA Y. Nishioka - JPN
37 D. Blanch - USA - Qualifier/Lucky Loser  
38 M. McDonald - USA - Qualifier/Lucky Loser  
39 B. van de Zandschulp - NED H. Rune 11 DEN
40 J. Mensik 16 CZE N. Jarry - CHI
41 F. Marozsan - HUN - Qualifier/Lucky Loser  
42 J. Fonseca - BRA M. Kecmanovic - SRB
43 L. Nardi - ITA T. Machac 21 CZE
44 B. Nakashima 30 USA - Qualifier/Lucky Loser  
45 E. Quinn - USA - Qualifier/Lucky Loser  
46 S. Baez - ARG - Qualifier/Lucky Loser  
47 E. Nava - USA T. Fritz 4 USA
48 B. Shelton 6 USA - Qualifier/Lucky Loser  
49 P. Carreno Busta - ESP - Qualifier/Lucky Loser  
50 J. Thompson - AUS C. Moutet - FRA
51 A. Mannarino - FRA T. Griekspoor 29 NED
52 J. Lehecka 20 CZE B. Coric - CRO
53 C. Ugo Carabelli - ARG T. Etcheverry - ARG
54 L. Djere - SRB R. Collignon - BEL
55 S. Ofner - AUT C. Ruud 12 NOR
56 D. Medvedev 13 RUS B. Bonzi - FRA
57 M. Navone - ARG M. Giron - USA
58 R. Carballes Baena - ESP A. Rinderknech - FRA
59 A. Shevchenko - KAZ A. Davidovich Fokina 18 ESP
60 L. Darderi - ITA R. Hijikata 32 AUS
61 S. Dostanic - USA E. Spizzirri - USA
62 M. Bellucci - ITA J. Shang - CHN
63 R. Opelka - USA C. Alcaraz - ESP

US Open 2025: Women’s singles round one draw

Venus Williams, receiving a wild card, will return to the singles stage against No. 11 seed Karolina Muchova. Third seed Coco Gauff will meet Australian Ajla Tomljanovic, who previously defeated Serena Williams in a memorable match. Defending champion and top seed Aryna Sabalenka will play an opponent yet to be confirmed, while second seed Iga Swiatek opens against No. 8 seed Amanda Anisimova in a rematch of their Wimbledon final. Other notable first-round match-ups include fourth seed Jessica Pegula against No. 5 seed Mirra Andreeva, and sixth seed Madison Keys starting her campaign against an unseeded competitor, rounding out a competitive field for the opening day.
 
Full round one match-ups of the women’s singles event in US Open 2025: 
Match No Player 1 Seed Country Player 2 Seed Country
1 A. Sabalenka 1 BLR R. Masarova - SUI
2 N. Parrizas Diaz - ESP P. Kudermetova - RUS
3 E. Jacquemot - FRA M. Bouzkova - CZE
4 L. Fernandez 31 CAN Qualifier - -
5 E. Mertens 19 BEL A. Ahn - USA
6 L. Sun - NZL C. Osorio - COL
7 C. Bucsa - ESP Qualifier - -
8 A. Eala - PHI C. Tauson 14 DEN
9 E. Rybakina 9 KAZ J. Pareja - USA
10 L. Bronzetti - ITA Qualifier - -
11 E. Raducanu - GBR Qualifier - -
12 V. Kudermetova 24 RUS Qualifier - -
13 M. Kessler 32 USA M. Linette - POL
14 M. Vondrousova - CZE Qualifier - -
15 A. Sasnovich - BLR I. Jovic - USA
16 J. Paolini 7 ITA Qualifier - -
17 J. Pegula 4 USA M. Sherif - EGY
18 Y. Starodubtseva - UKR A. Blinkova - RUS
19 V. Azarenka - BLR Qualifier - -
20 A. Pavlyuchenkova - RUS D. Yastremska 30 UKR
21 L. Samsonova 17 RUS Y. Yuan - CHN
22 L. Jeanjean - FRA Qualifier - -
23 A. Li - USA R. Sramkova - SVK
24 B. Bencic 16 SUI Qualifier - -
25 E. Navarro 10 USA Y. Wang - CHN
26 J. Teichmann - SUI C. McNally - USA
27 M. Uchijima - JPN O. Danilovic - SRB
28 B. Krejcikova - CZE V. Mboko 22 CAN
29 J. Ostapenko 25 LAT Qualifier - -
30 T. Townsend - USA A. Ruzic - CRO
31 A. Potapova - RUS L. Zhu - CHN
32 A. Parks - USA M. Andreeva 5 RUS
33 M. Keys 6 USA R. Zarazua - MEX
34 P. Kvitova - CZE D. Parry - FRA
35 Z. Sonmez - TUR Qualifier - -
36 K. Boulter - GBR M. Kostyuk 27 UKR
37 L. Noskova 21 CZE Qualifier - -
38 E. Lys - GER Qualifier - -
39 S. Cirstea - ROU S. Sierra - ARG
40 V. Williams - USA K. Muchova 11 CZE
41 D. Kasatkina 15 AUS E. Ruse - ROU
42 K. Rakhimova - RUS C. Garcia - FRA
43 H. Baptiste - USA K. Siniakova - CZE
44 G. Minnen - BEL N. Osaka 23 JPN
45 M. Frech 28 POL T. Gibson - AUS
46 P. Stearns - USA Qualifier - -
47 D. Vekic - CRO J. Bouzas Maneiro - ESP
48 A. Tomljanovic - AUS C. Gauff 3 USA
49 A. Anisimova 8 USA K. Birrell - AUS
50 M. Joint - AUS Qualifier - -
51 D. Collins - USA J. Cristian - ROU
52 A. Krueger - USA S. Kenin 26 USA
53 B. Haddad Maia 18 BRA S. Kartal - GBR
54 L. Boisson - FRA V. Golubic - SUI
55 M. Sakkari - GRE T. Maria - GER
56 A. Bondar - HUN E. Svitolina 12 UKR
57 E. Alexandrova 13 RUS A. Sevastova - LAT
58 C. Dolehide - USA X. Wang - CHN
59 A. Zakharova - RUS E. Avanesyan - ARM
60 L. Siegemund - GER D. Shnaider 20 RUS
61 A. Kalinskaya 29 RUS C. Ngounoue - USA
62 Y. Putintseva - KAZ E. Cocciaretto - ITA
63 S. Lamens - NED V. Glozman - USA
64 E. Arango - COL I. Swiatek 2 POL
 

First Published: Aug 22 2025 | 2:39 PM IST

