Biopeak bets bespoke longevity plans can go beyond bold-and-beautiful set

At a height of 5,600 metres on Mount Kailash, where thin air incapacitates most climbers, a Bengaluru couple maintained 93 per cent oxygen saturation after six weeks of cellular-level health optimisation. Advanced diagnostics revealed what standard tests missed: broken energy metabolism, shallow breathing patterns, and thyroid dysfunction disguised by normal lab values. Personalised protocols including mitochondrial training—energy-boosting cellular exercise—and AI-guided nutrition rebuilt their physiology in 42 days.
This transformation illustrates Biopeak's approach to precision health, commercialising longevity medicine for India's professional class. The Bengaluru startup, which launched India's first longevity clinic in March and raised $3.5 million from investors including