Live New Update

India vs South Africa LIVE SCORE T20 WC Super 8: Bumrah wreaks havoc; SA lose 3 wickets in powerplay

For Team India, it is Axar Patel who misses out again as Washington Sundar retains his place in the playing 11.

Shashwat Nishant New Delhi
2 min read Last Updated : Feb 22 2026 | 7:38 PM IST
7:38 PM

India vs South Africa LIVE SCORE UPDATES T20 WC Super 8: 11 runs from the over!

Washington into the attack for India

Score update: RSA 52-3
Batsmen: David Miller 23(12), Dewald Brevis 10(9)
Bowler figures: Washington Sundar 1-0-11-0

Ball 6 (6.6): FOUR! David Miller drives a delivery through deep extra cover with excellent timing.
 
Ball 5 (6.5): Dewald Brevis takes a single, punching a flat delivery on off stump to Dube at sweeper cover.
 
Ball 4 (6.4): One run. Miller cuts a short, spinning delivery outside off off the back foot to the right of deep cover fielder Rinku.
 
Ball 3 (6.3): One run. Brevis nudges a shorter ball down the ground to the right of long-on, using the depth of the crease to get a quick single.
 
Ball 2 (6.2): No run. Brevis attempts a punch, but the flatter, faster delivery on off stump is fielded to the right of the bowler.
 
Ball 1 (6.1): FOUR! Brevis punishes a poor short ball outside off, rocking onto the back foot and driving it along the ground through the extra cover gap.
 

7:31 PM

India vs South Africa LIVE SCORE UPDATES T20 WC Super 8: SA 41/3 after the powerplay

Arshdeep continues the attack for India

Score update: RSA 41-3
Batsmen: David Miller 18(10), Dewald Brevis 4(5)
Bowler figures: Arshdeep Singh 3-0-22-1
 

Ball 7 (5.6): No run. Arshdeep bowls a 135kph good-length delivery on off stump, and David Miller plays it safely.
 
Ball 6 (5.5): No run. Miller attempts a straight punch off a 126kph delivery outside off, but it goes directly to SKY at short extra cover.
 
Ball 5 (5.4): FOUR! Miller gets exquisite timing on a 134kph back-of-a-length delivery outside off, punching it off the back foot past the sliding fielder at cover.
 
Extra (5.4): Wide. A short delivery down the leg-side called wide for height.
 
Ball 4 (5.3): FOUR! Miller rocks back to a 129kph short ball on off stump and pulls it past the diving left hand of Abhishek at mid-wicket. Perfect timing sends it racing to the boundary.
 
Ball 3 (5.2): No run. A good-length ball outside off, Miller tucks it to the left of mid-wicket fielder Abhishek.
 
Ball 2 (5.1): One run. Dewald Brevis cuts a short ball angling away outside off square on the off-side to the left of sweeper cover. Miller wanted a second, but Brevis holds him back.
 

7:27 PM

India vs South Africa LIVE SCORE UPDATES T20 WC Super 8: 11 runs from the over!

Varun into the attack for India

Score update: RSA 31-3
Batsmen: David Miller 10(5), Dewald Brevis 3(4)
Bowler figures: Varun Chakaravarthy 1-0-11-0

Ball 6 (4.6): No run. Chakaravarthy bowls wide of the crease and drops it short outside off; David Miller doesn’t get anything on it.
 
Ball 5 (4.5): FOUR! A fuller delivery from Chakaravarthy is hammered over mid-off by Miller with excellent timing.
 
Ball 4 (4.4): FOUR! Miller gets a thick outside edge on a quicker ball, sending it past the slip fielder to his left. No chance for Abhishek there.
 
Ball 3 (4.3): Two runs. A full delivery is sliced to the right of cover. Tilak and Arshdeep ran in from covers to stop a potential boundary, forcing a quick double.
 
Ball 2 (4.2): No run. Miller attempts a punch but is beaten as the ball drifts sharply past the bat.
 
Ball 1 (4.1): One run. Dewald Brevis flicks a delivery off the pads square on the leg-side to get off the mark.
 

7:22 PM

India vs South Africa LIVE SCORE UPDATES T20 WC Super 8: Bumrah strikes again!

Bumrah gets Ryan Rickelton with a peach of a delivery in the 4th over as he is caught out at mid off by Shivam Dube. SA 3 wickets down now at 20/3

7:17 PM

India vs South Africa LIVE SCORE UPDATES T20 WC Super 8: SA under early pressure!

Arshdeep continues the attack for India

Score update: RSA 19-2
Batsmen: Ryan Rickelton 7(3), Dewald Brevis 1(1)
Bowler figures: Arshdeep Singh 2-0-12-1

Ball 6 (2.6): SIX! Ryan Rickelton clears the boundary with a massive hit. Arshdeep’s delivery is launched over the field for six runs.
 
Ball 5 (2.5): Dewald Brevis gets off the mark with a single. A 134kph length ball angling away outside off is guided to the left of sweeper cover.
 
Ball 4 (2.4): WICKET! Aiden Markram is caught by Hardik Pandya! A slightly overpitched 135kph delivery outside off sees Markram attempt a powerful drive down the ground, only to edge it straight to mid-off. He departs for 4(7), leaving both openers back in the hutch.
 
Ball 3 (2.3): No run. Markram checks his shot off a 136kph good-length delivery outside off, sending it softly to the right of cover.
 
Ball 2 (2.2): Ryan Rickelton takes a quick single. A 132kph delivery just outside off is punched to the left of mid-off, and Rickelton hurries through for a run.
 
Ball 1 (2.1): Aiden Markram opens the over with a single. He drives a 135kph pitched-up delivery along the ground to the left of sweeper cover.
 

7:15 PM

India vs South Africa LIVE SCORE UPDATES T20 WC Super 8: Markram departs!

Arshdeep strikes too as skipper Aiden Markram is caught out at mid off by Hardik Pandya. India get 2 quick wickets. 


7:12 PM

India vs South Africa LIVE SCORE UPDATES T20 WC Super 8: Good start for Bumrah!

Jasprit Bumrah into the attack for India

Score update: RSA 10-1
Batsmen: Ryan Rickelton 0(1), Aiden Markram 3(4)
Bowler figures: Jasprit Bumrah 1-0-6-1

Ball 6 (1.6): No run. Ryan Rickelton takes guard at the crease as the new left-handed batter comes in. Bumrah now shifts back over the wicket to face the newcomer.
 
Ball 5 (1.5): WICKET! Quinton de Kock is bowled! A 137kph nip-backer tails in low and catches the under edge as QDK attempts a slog. Bumrah used the crease cleverly to create the angle. Quinton de Kock cedes his wicket for 6(7) [4s-1].
 
Ball 4 (1.4): FOUR! Quinton de Kock opens the boundary account with a crisp slap past cover. Bumrah’s 137kph full toss outside off is well-timed and finds the gap.
 
Ball 3 (1.3): Aiden Markram takes a single. A 139kph delivery shaping in from outside off is met with a thick outside edge that flies past fine leg.
 
Ball 2 (1.2): No run. Markram attempts a punch off the inside half, but it is mistimed to the left of mid-on. Good length delivery outside off at 139kph.
 
Ball 1 (1.1): Quinton de Kock gets a single. A 133kph full delivery outside off, QDK drives it with a thick outside edge flying past backward point.
 

7:09 PM

India vs South Africa LIVE SCORE UPDATES T20 WC Super 8: Bumrah strikes!

Jasprit Bumrah comes into the attack for India and gets the breakthrough for India as Quinton de Kock is cleaned up with a short of a length delivery.


7:06 PM

India vs South Africa LIVE SCORE UPDATES T20 WC Super 8: 4 runs from the over!

Arshdeep Singh begins the attack for India

Score update: RSA 4-0
Batsmen: Quinton de Kock 1(4), Aiden Markram 2(2)
Bowler figures: Arshdeep Singh 1-0-4-0

Ball 6 (0.6): Quinton de Kock gets a leg bye, running a single. The ball missed any inside edge and pitched just outside off.
 
Ball 5 (0.5): Aiden Markram takes a single, driving the ball on the off-side and sprinting through for a quick run.
 
Ball 4 (0.4): Quinton de Kock punches a 125kph delivery on a length outside off to the right of sweeper cover and takes a single.
 
Ball 3 (0.3): No run. Arshdeep bowls a good length delivery just outside off at 127kph, and QDK returns it back to the bowler.
 
Ball 2 (0.2): No run. QDK lets the ball angle in and taps it gently to the right of slip.
 
Ball 1 (0.1): Aiden Markram gets off the mark with a crisp punch to the left of backward point for a single on a 134kph good-length delivery outside off.
 

6:48 PM

India vs South Africa LIVE SCORE UPDATES T20 WC Super 8: Action to begin soon!

We are less than 15 minutes away from the first ball in Ahmedabad as The Proteas would be looking to put a strong total on the night against the defending champions.

6:41 PM

India vs South Africa LIVE TOSS UPDATES T20 WC Super 8: Playing 11 for both sides!

India Playing 11: Abhishek Sharma, Ishan Kishan(w), Tilak Varma, Suryakumar Yadav(c), Hardik Pandya, Shivam Dube, Rinku Singh, Washington Sundar, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy
 
South Africa Playing 11: Aiden Markram(c), Quinton de Kock(w), Ryan Rickelton, Dewald Brevis, David Miller, Tristan Stubbs, Marco Jansen, Corbin Bosch, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Lungi Ngidi

6:33 PM

India vs South Africa LIVE TOSS UPDATES T20 WC Super 8: Aiden Markram wins the toss!

South Africa skipper Aiden Markram has won the toss and elected to bat first on the night.

6:19 PM

India vs South Africa LIVE TOSS UPDATES T20 WC Super 8: Toss to take place soon!

We are less than 15 minutes away from the toss in Ahmedabad as the sea of blue start to flock the Narendra Modi stadium at the moment.

6:04 PM

India vs South Africa LIVE SCORE UPDATES T20 WC Super 8: SA looking for redemption!

The Proteas won't be forgetting the heartbreak of 2024 and would be looking for some redemption on the night. Both sides in good shape calls for an exciting encounter tonight.

5:57 PM

India vs South Africa LIVE SCORE UPDATES T20 WC Super 8: Dominant India ready for new challenge!

India displayed complete dominance in Group A, emerging victorious in all four of their matches and finishing with an impressive net run rate of 2.500. They began their campaign with a 29-run triumph over the USA, followed by a commanding 93-run win against Namibia.

A convincing 61-run victory over Pakistan highlighted their all-round capabilities, and a steady 17-run win against the Netherlands in Ahmedabad secured their top spot in the group, finishing the stage undefeated.
First Published: Feb 22 2026 | 5:52 PM IST

