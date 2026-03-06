T20 World Cup 2026: Top run-scorers and wicket-takers after semifinals
Defending champions India will host New Zealand in the ICC T20 World Cup 2026 final on Sunday, March 8
Aditya Kaushik New Delhi
Associate Sponsors
Co-sponsor
Defending champions India will host New Zealand in the ICC T20 World Cup 2026 final on Sunday, March 8
|ICC T20 World Cup 2026- Highest run scorers
|Player
|Span
|Mat
|Inns
|Runs
|HS
|100
|50
|Sahibzada Farhan (PAK)
|2026-2026
|7
|6
|383
|100*
|2
|2
|BJ Bennett (ZIM)
|2026-2026
|6
|6
|292
|97*
|0
|3
|FH Allen (NZ)
|2026-2026
|8
|7
|289
|100*
|1
|1
|AK Markram (SA)
|2026-2026
|8
|8
|286
|86*
|0
|3
|JG Bethell (ENG)
|2026-2026
|8
|8
|280
|105
|1
|1
|TL Seifert (NZ)
|2026-2026
|8
|7
|274
|89*
|0
|3
|Ishan Kishan (IND)
|2026-2026
|8
|8
|263
|77
|0
|2
|SO Hetmyer (WI)
|2026-2026
|7
|7
|248
|85
|0
|2
|SA Yadav (IND)
|2026-2026
|8
|8
|242
|84*
|0
|1
|HC Brook (ENG)
|2026-2026
|8
|8
|235
|100
|1
|1
|SV Samson (IND)
|2026-2026
|4
|4
|232
|97*
|0
|2
|RD Rickelton (SA)
|2026-2026
|8
|8
|228
|61
|0
|1
|WG Jacks (ENG)
|2026-2026
|8
|8
|226
|53*
|0
|1
|SD Hope (WI)
|2026-2026
|7
|7
|217
|75
|0
|2
|P Nissanka (SL)
|2026-2026
|7
|7
|211
|100*
|1
|1
|S Dube (IND)
|2026-2026
|8
|7
|209
|66
|0
|1
|D Brevis (SA)
|2026-2026
|8
|7
|207
|45
|0
|0
|Sikandar Raza (ZIM)
|2026-2026
|6
|6
|206
|73
|0
|1
|P Rathnayake (SL)
|2026-2026
|7
|7
|205
|60
|0
|2
|HH Pandya (IND)
|2026-2026
|8
|8
|199
|52
|0
|2
|NT Tilak Varma (IND)
|2026-2026
|8
|8
|199
|44*
|0
|0
|ICC T20 World Cup 2026- Highest wicket takers
|Player
|Mat
|Inns
|Wkts
|BBI
|4
|5
|SC van Schalkwyk (USA)
|4
|4
|13
|4/25
|2
|0
|B Muzarabani (ZIM)
|6
|6
|13
|4/17
|1
|0
|AU Rashid (ENG)
|8
|8
|13
|3/36
|0
|0
|CV Varun (IND)
|8
|8
|13
|3/7
|0
|0
|L Ngidi (SA)
|7
|7
|12
|4/31
|1
|0
|R Ravindra (NZ)
|8
|6
|11
|4/27
|1
|0
|M Theekshana (SL)
|7
|7
|11
|3/23
|0
|0
|C Bosch (SA)
|7
|7
|11
|3/12
|0
|0
|JC Archer (ENG)
|8
|8
|11
|2/20
|0
|0
|M Jansen (SA)
|6
|6
|11
|4/22
|2
|0
|JJ Bumrah (IND)
|7
|7
|10
|3/15
|0
|0
|Usman Tariq (PAK)
|6
|5
|10
|4/16
|1
|0
|LA Dawson (ENG)
|8
|8
|10
|3/24
|0
|0
|G Motie (WI)
|7
|7
|10
|4/28
|1
|0
|JO Holder (WI)
|7
|7
|10
|4/27
|1
|0
|B Evans (ZIM)
|6
|6
|10
|3/18
|0
|0
|PVD Chameera (SL)
|6
|6
|10
|3/38
|0
|0
|J Overton (ENG)
|6
|6
|9
|3/18
|0
|0
|MJ Henry (NZ)
|8
|7
|9
|2/3
|0
|0
|MA Leask (SCOT)
|4
|4
|9
|4/17
|1
|0
First Published: Mar 06 2026 | 7:23 PM IST