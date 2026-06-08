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IND vs AFG Test: Manav Suthar joins elite list with fifer on Test debut

Manav is now the tenth Indian bowler to take a five-wicket haul on Test debut

Manav Suthar celebrating wicket vs Afghanistan
Manav Suthar celebrating wicket vs Afghanistan
Aditya Kaushik New Delhi
2 min read Last Updated : Jun 08 2026 | 11:18 AM IST
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The 23-year-old Rajasthan-based spinner Manav Suthar stole the spotlight on Day 3 of the India vs Afghanistan one-off Test match in Mullanpur on Monday as he became the tenth Indian bowler overall and the seventh Indian spinner to take a five-wicket haul on Test debut.
 
Manav started the day with three wickets to his name and needed two more wickets to join the elite list. He went on to dismiss Afsar Zazai and Sharafuddin Ashraf to first complete his five-wicket haul before adding the wicket of Mohammad Saleem Safi to his tally to finish with figures of 6 for 22.
 
Manav partnered with Parshvi Krishna (3 for 37) and Washington Sundar (1 for 21) to bundle Afghanistan out for 152 in reply to India’s mammoth 564, handing the hosts a big first-innings lead of 412 runs.
 
The last time an Indian bowler took a five-wicket haul on Test debut was in 2021 when Axar Patel completed the feat against England at the M A Chidambaram Stadium in Chennai. 
 
Indian bowlers to take a five-for on Test debut:
No. Bowler Opponent Venue Date Innings Figures Result
1 Mohammad Nissar England Lord's, London 25 Jun 1932 1st 5/93 Lost
2 Vaman Kumar Pakistan Feroz Shah Kotla, Delhi 8 Feb 1961 2nd 5/64 Drawn
3 Syed Abid Ali Australia Adelaide Oval, Adelaide 23 Dec 1967 1st 6/55 Lost
4 Dilip Doshi Australia Madras Cricket Club Ground, Madras 11 Sep 1979 1st 6/103 Drawn
5 Narendra Hirwani West Indies MA Chidambaram Stadium, Madras 11 Jan 1988 2nd 8/61 Won
6 Amit Mishra Australia PCA Stadium, Mohali 17 Oct 2008 2nd 5/71 Won
7 Ravichandran Ashwin West Indies Feroz Shah Kotla, Delhi 6 Nov 2011 3rd 6/47 Won
8 Mohammed Shami West Indies Eden Gardens, Kolkata 8 Nov 2013 3rd 5/47 Won
9 Axar Patel England MA Chidambaram Stadium, Chennai 13 Feb 2021 4th 5/60 Won
10 Manav Suthar Afghanistan Mullanpur 6 Jun 2026 1st 6/22 TBA
 
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Topics :India cricket teamAfghanistan cricket teamIndia vs AfghanistanTest Cricket

First Published: Jun 08 2026 | 11:18 AM IST

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