IND vs AFG Test: Manav Suthar joins elite list with fifer on Test debut
Manav is now the tenth Indian bowler to take a five-wicket haul on Test debut
Aditya Kaushik New Delhi
Manav is now the tenth Indian bowler to take a five-wicket haul on Test debut
|No.
|Bowler
|Opponent
|Venue
|Date
|Innings
|Figures
|Result
|1
|Mohammad Nissar
|England
|Lord's, London
|25 Jun 1932
|1st
|5/93
|Lost
|2
|Vaman Kumar
|Pakistan
|Feroz Shah Kotla, Delhi
|8 Feb 1961
|2nd
|5/64
|Drawn
|3
|Syed Abid Ali
|Australia
|Adelaide Oval, Adelaide
|23 Dec 1967
|1st
|6/55
|Lost
|4
|Dilip Doshi
|Australia
|Madras Cricket Club Ground, Madras
|11 Sep 1979
|1st
|6/103
|Drawn
|5
|Narendra Hirwani
|West Indies
|MA Chidambaram Stadium, Madras
|11 Jan 1988
|2nd
|8/61
|Won
|6
|Amit Mishra
|Australia
|PCA Stadium, Mohali
|17 Oct 2008
|2nd
|5/71
|Won
|7
|Ravichandran Ashwin
|West Indies
|Feroz Shah Kotla, Delhi
|6 Nov 2011
|3rd
|6/47
|Won
|8
|Mohammed Shami
|West Indies
|Eden Gardens, Kolkata
|8 Nov 2013
|3rd
|5/47
|Won
|9
|Axar Patel
|England
|MA Chidambaram Stadium, Chennai
|13 Feb 2021
|4th
|5/60
|Won
|10
|Manav Suthar
|Afghanistan
|Mullanpur
|6 Jun 2026
|1st
|6/22
|TBA
First Published: Jun 08 2026 | 11:18 AM IST