India vs Pakistan LIVE SCORE UPDATES U19 Asia Cup final: Khilan removes Usman on 35; PAK 2 down

India beat Pakistan by 90 runs when they last met each other in the U19 Asia Cup 2025

Aditya Kaushik New Delhi
India vs Pakistan U19 Asia Cup final live scorecard
India vs Pakistan U19 Asia Cup final live scorecard

3 min read Last Updated : Dec 21 2025 | 12:21 PM IST
12:21 PM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 10 runs from the over!

Over Summary: 6 1 1 1 1 0; Pakistan U19 164/2 after 25 overs; Sameer Minhas 88 (61),  Ahmed Hussain 17 (30)
 
Khilan Patel continues the attack for India. He gives away 10 runs from the over.

Pakistan are in full control halfway through the innings.

12:18 PM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 1 run from the over!

Over Summary: 1 0 0 0 0 0; Pakistan U19 154/2 after 24 overs; Sameer Minhas 80 (57),  Ahmed Hussain 15 (28)
 
Ayush Mhatre continues the attack for India. He gives away 1 run from the over.

12:16 PM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 150 up for Pakistan

Over Summary: 0 0 0 0 4 0; Pakistan U19 153/2 after 23 overs; Sameer Minhas 79 (56),  Ahmed Hussain 15 (23)
 
Khilan Patel continues the attack for India. He gives away 4 runs from the over.

12:14 PM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 8 runs from the over!

Over Summary: 1 0 1 2 3 1; Pakistan U19 149/2 after 22 overs; Sameer Minhas 79 (56),  Ahmed Hussain 11 (17)
 
Ayush Mhatre comes into the attack for India. He gives away 8 runs from the over.

12:10 PM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 2 runs from the over!

Over Summary: 2 0 0 0 0 0; Pakistan U19 141/2 after 21 overs; Sameer Minhas 73 (53),  Ahmed Hussain 9 (14)
 
Khilan Patel continues the attack for India. He gives away 2 runs from the over.

12:07 PM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 7 runs from the over!

Over Summary: 0 1 1 1 0 4; Pakistan U19 139/2 after 20 overs; Sameer Minhas 73 (53),  Ahmed Hussain 7 (8)
 
Kanishk Chouhan continues the attack for India. He gives away 7 runs from the over.

12:03 PM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 4 runs from the over!

Over Summary: 0 1 1 0 1 1; Pakistan U19 132/2 after 19 overs; Sameer Minhas 68 (50),   Ahmed Hussain 5 (5)
 
Khilan Patel continues the attack for India. He gives away 4 runs from the over.

12:00 PM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 4 runs from the over!

Over Summary: 1 1 1 0 0 1; Pakistan U19 128/2 after 18 overs; Sameer Minhas 66 (46),   Ahmed Hussain 3 (3)
 
Kanishk Chouhan continues the attack for India. He gives away 4 runs from the over.

11:59 AM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: Big wicket for India

Over Summary: 0 0 0 W 1 0; Pakistan U19 124/2 after 17 overs; Sameer Minhas 64 (42),   Ahmed Hussain 1 (1)
 
Khilan Patel continues the attack for India. He gives away 1 runs from the over and takes the wicket of Usman Khan (35)

11:58 AM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 12 runs from the over!

Over Summary: 0 4 L1 3 4 0; Pakistan U19 123/1 after 16 overs; Sameer Minhas 64 (41),  Usman Khan 35 (41)
 
Kanishk Chouhan continues the attack for India. He gives away 12 runs from the over.

11:49 AM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 1 run from the over!

Over Summary: 1 0 0 0 0 0; Pakistan U19 111/1 after 15 overs; Sameer Minhas 56 (36),  Usman Khan 32 (40)
 
Khilan Patel comes into the attack for India. He gives away 1 run from the over.

11:42 AM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 8 runs from the over!

Over Summary: 0 1 0 1 6 0; Pakistan U19 110/1 after 14 overs; Sameer Minhas 55 (35),  Usman Khan 32 (35)
 
Kanishk Chouhan continues the attack for India. He gives away 8 runs from the over.

11:40 AM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 6 runs from the over!

Over Summary: 1 1 4 0 0 0; Pakistan U19 102/1 after 13 overs; Sameer Minhas 54 (33),  Usman Khan 25 (31)
 
Deepesh Devendran continues the attack for India. He gives away 6 runs from the over.

11:35 AM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 6 runs from the over!

Over Summary: 0 0 1 4 1 0; Pakistan U19 96/1 after 12 overs; Sameer Minhas 49 (28),  Usman Khan 24 (30)
 
Kanishk Chouhan comes into the attack for India. He gives away 6 runs from the over.

11:31 AM

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final LIVE SCORE UPDATES: 11 runs from the over!

Over Summary: 1 0 4 2 4 0; Pakistan U19 90/1 after 11 overs; Sameer Minhas 44 (26),  Usman Khan 23 (26)
 
Deepesh Devendran continues the attack for India. He gives away 11 runs from the over.
First Published: Dec 21 2025 | 9:31 AM IST

