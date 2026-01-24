360 One Portfolio Managers standalone net profit rises 19.58% in the December 2025 quarter

Sales decline 4.73% to Rs 98.00 croreNet profit of 360 One Portfolio Managers rose 19.58% to Rs 27.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.73% to Rs 98.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 102.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales98.00102.87 -5 OPM %79.0978.43 -PBDT43.4225.38 71 PBT42.7625.07 71 NP27.1822.73 20
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content