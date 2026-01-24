Associate Sponsors

OneSource Specialty Pharma reports consolidated net loss of Rs 88.70 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 24 2026 | 9:32 AM IST
Sales decline 26.04% to Rs 290.34 crore

Net Loss of OneSource Specialty Pharma reported to Rs 88.70 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 68.85 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 26.04% to Rs 290.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 392.56 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales290.34392.56 -26 OPM %5.9736.14 -PBDT-16.28102.78 PL PBT-85.9234.02 PL NP-88.70-68.85 -29

First Published: Jan 24 2026 | 9:32 AM IST

