Advani Hotels & Resorts (India) standalone net profit declines 9.56% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.70% to Rs 36.09 croreNet profit of Advani Hotels & Resorts (India) declined 9.56% to Rs 10.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.70% to Rs 36.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 35.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales36.0935.14 3 OPM %40.9345.13 -PBDT15.5716.78 -7 PBT14.8016.05 -8 NP10.7811.92 -10
