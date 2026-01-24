Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / India Infra Debt standalone net profit rises 31.31% in the December 2025 quarter

India Infra Debt standalone net profit rises 31.31% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 24 2026 | 9:16 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 19.78% to Rs 714.02 crore

Net profit of India Infra Debt rose 31.31% to Rs 156.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 119.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.78% to Rs 714.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 596.13 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales714.02596.13 20 OPM %96.2592.33 -PBDT157.15120.12 31 PBT156.85119.45 31 NP156.85119.45 31

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

ONGC Petro Additions reports standalone net loss of Rs 544.46 crore in the December 2025 quarter

Cella Space reports standalone net loss of Rs 0.43 crore in the December 2025 quarter

Adani Enterprises announces acquisition of 72.8% stake in Flight Simulation Technique Centre

Indian Overseas Bank raises Tier II bonds of Rs 1,000 cr

Sona BLW slides after Q3 PAT falls 13% QoQ to Rs 151 crore

First Published: Jan 24 2026 | 9:16 AM IST

Explore News

Next Story