AKG Exim consolidated net profit declines 33.33% in the December 2025 quarter

Sales decline 38.57% to Rs 18.19 croreNet profit of AKG Exim declined 33.33% to Rs 0.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 38.57% to Rs 18.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29.61 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18.1929.61 -39 OPM %-2.690.44 -PBDT0.160.23 -30 PBT0.140.19 -26 NP0.100.15 -33
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content