Arvee Laboratories (India) standalone net profit rises 1120.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.76% to Rs 9.78 croreNet profit of Arvee Laboratories (India) rose 1120.00% to Rs 1.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.76% to Rs 9.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales9.788.91 10 OPM %16.673.82 -PBDT1.700.48 254 PBT1.400.20 600 NP1.830.15 1120
