Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Ausom Enterprise consolidated net profit rises 1187.50% in the December 2025 quarter

Ausom Enterprise consolidated net profit rises 1187.50% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 5:34 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 27070.00% to Rs 54.34 crore

Net profit of Ausom Enterprise rose 1187.50% to Rs 2.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 27070.00% to Rs 54.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales54.340.20 27070 OPM %1.07-525.00 -PBDT3.200.35 814 PBT3.150.30 950 NP2.060.16 1188

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Rashtriya Chemicals & Fertilizers consolidated net profit rises 0.90% in the December 2025 quarter

Munjal Auto Industries reports consolidated net profit of Rs 13.47 crore in the December 2025 quarter

IST consolidated net profit rises 166.18% in the December 2025 quarter

Dhabriya Polywood consolidated net profit rises 100.52% in the December 2025 quarter

Shri Vasuprada Plantations consolidated net profit declines 43.25% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 5:34 PM IST

Explore News

Next Story