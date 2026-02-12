Associate Sponsors

IST consolidated net profit rises 166.18% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 5:34 PM IST
Sales rise 23.07% to Rs 33.66 crore

Net profit of IST rose 166.18% to Rs 62.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 23.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.07% to Rs 33.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 27.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales33.6627.35 23 OPM %59.5471.85 -PBDT79.3432.34 145 PBT77.9330.99 151 NP62.0223.30 166

First Published: Feb 12 2026 | 5:34 PM IST

