B & A Packaging India standalone net profit declines 45.85% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.54% to Rs 33.31 croreNet profit of B & A Packaging India declined 45.85% to Rs 1.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.54% to Rs 33.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.56 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales33.3131.56 6 OPM %3.938.56 -PBDT1.563.36 -54 PBT1.012.89 -65 NP1.112.05 -46
