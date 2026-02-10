Associate Sponsors

Barak Valley Cements reports consolidated net loss of Rs 2.31 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 9:08 AM IST
Sales decline 12.92% to Rs 47.65 crore

Net loss of Barak Valley Cements reported to Rs 2.31 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 1.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 12.92% to Rs 47.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 54.72 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales47.6554.72 -13 OPM %1.3610.62 -PBDT-0.574.48 PL PBT-1.903.00 PL NP-2.311.36 PL

First Published: Feb 10 2026 | 9:08 AM IST

