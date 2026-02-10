Associate Sponsors

Linde India consolidated net profit rises 66.21% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 9:07 AM IST
Sales rise 15.71% to Rs 701.03 crore

Net profit of Linde India rose 66.21% to Rs 193.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 116.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.71% to Rs 701.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 605.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales701.03605.86 16 OPM %36.6431.72 -PBDT306.52212.19 44 PBT244.84156.99 56 NP193.33116.32 66

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 10 2026 | 9:07 AM IST

