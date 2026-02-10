Associate Sponsors

Moksh Ornaments standalone net profit rises 14.11% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 9:07 AM IST
Sales decline 1.79% to Rs 115.20 crore

Net profit of Moksh Ornaments rose 14.11% to Rs 2.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.79% to Rs 115.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 117.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales115.20117.30 -2 OPM %3.853.83 -PBDT3.823.37 13 PBT3.783.32 14 NP2.832.48 14

First Published: Feb 10 2026 | 9:07 AM IST

