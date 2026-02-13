Hind Aluminium Industries reports consolidated net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 840.00% to Rs 2.35 croreNet Loss of Hind Aluminium Industries reported to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 840.00% to Rs 2.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.350.25 840 OPM %-35.74-152.00 -PBDT0.900.19 374 PBT0.800.11 627 NP-0.03-0.80 96
