Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Hind Aluminium Industries reports consolidated net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Hind Aluminium Industries reports consolidated net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 5:18 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 840.00% to Rs 2.35 crore

Net Loss of Hind Aluminium Industries reported to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 840.00% to Rs 2.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.350.25 840 OPM %-35.74-152.00 -PBDT0.900.19 374 PBT0.800.11 627 NP-0.03-0.80 96

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Inducto Steel reports consolidated net profit of Rs 0.14 crore in the December 2025 quarter

Arihant Superstructures consolidated net profit declines 67.50% in the December 2025 quarter

Alicon Castalloy consolidated net profit rises 323.08% in the December 2025 quarter

Power Grid Corporation of India consolidated net profit rises 8.37% in the December 2025 quarter

Hariyana Ship Breakers consolidated net profit rises 1523.81% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 5:18 PM IST

Explore News

Next Story