Hubtown consolidated net profit rises 6.94% in the December 2025 quarter

Sales decline 5.27% to Rs 87.59 croreNet profit of Hubtown rose 6.94% to Rs 22.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.27% to Rs 87.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 92.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales87.5992.46 -5 OPM %2.4535.57 -PBDT22.9223.44 -2 PBT22.1122.80 -3 NP22.3420.89 7
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content