Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Best Eastern Hotels reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Best Eastern Hotels reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 2:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 11.11% to Rs 1.44 crore

Net Loss of Best Eastern Hotels reported to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 11.11% to Rs 1.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.62 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.441.62 -11 OPM %4.86-6.79 -PBDT0.05-0.11 LP PBT-0.07-0.27 74 NP-0.05-0.20 75

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

V R Woodart reports standalone net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Tasty Bite Eatables standalone net profit rises 34.23% in the December 2025 quarter

EMA India reports standalone net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Bharat Agri Fert & Realty reports standalone net loss of Rs 3.88 crore in the December 2025 quarter

Mipco Seamless Rings (Gujarat) reports standalone net profit of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 2:32 PM IST

Explore News

Next Story