Bhageria Industries standalone net profit declines 7.11% in the December 2025 quarter

Sales rise 40.98% to Rs 241.93 croreNet profit of Bhageria Industries declined 7.11% to Rs 12.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 40.98% to Rs 241.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 171.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales241.93171.60 41 OPM %8.3316.39 -PBDT23.1525.69 -10 PBT14.9917.69 -15 NP12.0212.94 -7
