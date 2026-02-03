Indus Towers consolidated net profit declines 55.64% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.94% to Rs 8146.30 croreNet profit of Indus Towers declined 55.64% to Rs 1775.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4003.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.94% to Rs 8146.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7547.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8146.307547.40 8 OPM %54.8592.19 -PBDT4218.206787.30 -38 PBT2420.305218.80 -54 NP1775.904003.20 -56
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content