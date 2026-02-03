Transrail Lighting consolidated net profit rises 17.70% in the December 2025 quarter

Sales rise 32.59% to Rs 1777.19 croreNet profit of Transrail Lighting rose 17.70% to Rs 109.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 93.24 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.59% to Rs 1777.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1340.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1777.191340.36 33 OPM %12.7813.38 -PBDT186.03140.44 32 PBT168.67126.25 34 NP109.7493.24 18
