Thacker & Company consolidated net profit rises 2.11% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:07 AM IST
Sales decline 13.89% to Rs 0.62 crore

Net profit of Thacker & Company rose 2.11% to Rs 3.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.89% to Rs 0.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.72 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.620.72 -14 OPM %174.19145.83 -PBDT1.081.05 3 PBT0.780.72 8 NP3.883.80 2

First Published: Feb 13 2026 | 9:07 AM IST

