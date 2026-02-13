Elpro International reports consolidated net profit of Rs 93.80 crore in the December 2025 quarter

Sales reported at Rs 189.45 croreNet profit of Elpro International reported to Rs 93.80 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 21.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 189.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs -6.95 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales189.45-6.95 LP OPM %71.44406.33 -PBDT134.61-24.31 LP PBT131.56-27.85 LP NP93.80-21.03 LP
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content