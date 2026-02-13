Kanoria Chemicals & Industries reports consolidated net profit of Rs 3.55 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 47.39% to Rs 265.82 croreNet profit of Kanoria Chemicals & Industries reported to Rs 3.55 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 16.67 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 47.39% to Rs 265.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 180.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales265.82180.35 47 OPM %7.488.38 -PBDT14.618.05 81 PBT5.73-0.36 LP NP3.55-16.67 LP
