Bhaskar Agrochemicals standalone net profit rises 32.20% in the December 2025 quarter

Sales rise 22.18% to Rs 29.69 croreNet profit of Bhaskar Agrochemicals rose 32.20% to Rs 2.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.77 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.18% to Rs 29.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 24.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales29.6924.30 22 OPM %14.3113.91 -PBDT3.882.94 32 PBT3.402.50 36 NP2.341.77 32
