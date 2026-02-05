BMW Ventures standalone net profit rises 44.84% in the December 2025 quarter

Sales rise 16.14% to Rs 563.17 croreNet profit of BMW Ventures rose 44.84% to Rs 11.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.14% to Rs 563.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 484.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales563.17484.90 16 OPM %3.874.15 -PBDT17.0512.11 41 PBT15.3410.83 42 NP11.507.94 45
