Bodal Chemicals consolidated net profit declines 95.57% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.40% to Rs 489.57 croreNet profit of Bodal Chemicals declined 95.57% to Rs 0.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.40% to Rs 489.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 443.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales489.57443.47 10 OPM %4.5010.03 -PBDT17.6926.69 -34 PBT0.249.43 -97 NP0.245.42 -96
