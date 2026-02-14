Aartech Solonics standalone net profit declines 65.00% in the December 2025 quarter

Sales decline 22.72% to Rs 7.38 croreNet profit of Aartech Solonics declined 65.00% to Rs 0.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 22.72% to Rs 7.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.389.55 -23 OPM %31.309.63 -PBDT2.531.51 68 PBT2.431.41 72 NP0.631.80 -65
