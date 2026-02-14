Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Aartech Solonics standalone net profit declines 65.00% in the December 2025 quarter

Aartech Solonics standalone net profit declines 65.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 4:35 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 22.72% to Rs 7.38 crore

Net profit of Aartech Solonics declined 65.00% to Rs 0.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 22.72% to Rs 7.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.389.55 -23 OPM %31.309.63 -PBDT2.531.51 68 PBT2.431.41 72 NP0.631.80 -65

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Priti Mercantile Company standalone net profit declines 86.28% in the December 2025 quarter

Annvrridhhi Ventures standalone net profit rises 28.57% in the December 2025 quarter

First Fintec standalone net profit declines 38.46% in the December 2025 quarter

Steel Exchange India standalone net profit declines 85.62% in the December 2025 quarter

Softsol India standalone net profit rises 112.94% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 4:35 PM IST

Explore News

Next Story