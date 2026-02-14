Priti Mercantile Company standalone net profit declines 86.28% in the December 2025 quarter

Sales decline 0.62% to Rs 4.83 croreNet profit of Priti Mercantile Company declined 86.28% to Rs 0.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.79 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.62% to Rs 4.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.834.86 -1 OPM %39.5498.35 -PBDT1.034.76 -78 PBT1.014.74 -79 NP0.523.79 -86
