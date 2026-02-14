Bhansali Engineering Polymers consolidated net profit rises 3.38% in the December 2025 quarter

Sales decline 12.85% to Rs 301.39 croreNet profit of Bhansali Engineering Polymers rose 3.38% to Rs 42.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.84 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 12.85% to Rs 301.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 345.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales301.39345.84 -13 OPM %16.7614.95 -PBDT60.4358.69 3 PBT58.3756.56 3 NP42.2240.84 3
