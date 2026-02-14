Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Bhansali Engineering Polymers consolidated net profit rises 3.38% in the December 2025 quarter

Bhansali Engineering Polymers consolidated net profit rises 3.38% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 4:35 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 12.85% to Rs 301.39 crore

Net profit of Bhansali Engineering Polymers rose 3.38% to Rs 42.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.84 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 12.85% to Rs 301.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 345.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales301.39345.84 -13 OPM %16.7614.95 -PBDT60.4358.69 3 PBT58.3756.56 3 NP42.2240.84 3

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Khazanchi Jewellers standalone net profit rises 103.15% in the December 2025 quarter

Aartech Solonics standalone net profit declines 65.00% in the December 2025 quarter

Priti Mercantile Company standalone net profit declines 86.28% in the December 2025 quarter

Annvrridhhi Ventures standalone net profit rises 28.57% in the December 2025 quarter

First Fintec standalone net profit declines 38.46% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 4:35 PM IST

Explore News

Next Story