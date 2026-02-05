Caplin Point Laboratories consolidated net profit rises 17.93% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.10% to Rs 542.77 croreNet profit of Caplin Point Laboratories rose 17.93% to Rs 163.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 138.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.10% to Rs 542.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 492.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales542.77492.96 10 OPM %34.9432.92 -PBDT223.17193.46 15 PBT203.89177.26 15 NP163.88138.96 18
