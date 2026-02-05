Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Nava consolidated net profit declines 11.31% in the December 2025 quarter

Nava consolidated net profit declines 11.31% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 05 2026 | 5:06 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 17.64% to Rs 991.12 crore

Net profit of Nava declined 11.31% to Rs 222.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 250.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.64% to Rs 991.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 842.49 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales991.12842.49 18 OPM %44.6653.39 -PBDT512.27479.46 7 PBT396.59391.64 1 NP222.01250.33 -11

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Anand Rayons standalone net profit rises 455.56% in the December 2025 quarter

Fervent Synergies standalone net profit declines 8.94% in the December 2025 quarter

Celebrity Fashions reports standalone net loss of Rs 3.42 crore in the December 2025 quarter

Indo Credit Capital reports standalone net profit of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Southern Magnesium & Chemicals reports standalone net loss of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 05 2026 | 5:06 PM IST

Explore News

Next Story