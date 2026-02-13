Chamanlal Setia Exports standalone net profit rises 23.89% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.03% to Rs 430.99 croreNet profit of Chamanlal Setia Exports rose 23.89% to Rs 35.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.03% to Rs 430.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 395.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales430.99395.30 9 OPM %11.859.99 -PBDT49.6340.54 22 PBT48.3738.71 25 NP35.9429.01 24
