Mercury Trade Links reports standalone net loss of Rs 5.04 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 153.56% to Rs 26.37 croreNet loss of Mercury Trade Links reported to Rs 5.04 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.58 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 153.56% to Rs 26.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales26.3710.40 154 OPM %-19.118.08 -PBDT-5.040.84 PL PBT-5.040.84 PL NP-5.040.58 PL
