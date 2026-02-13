Sonal Adhesives standalone net profit declines 50.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.97% to Rs 29.02 croreNet profit of Sonal Adhesives declined 50.00% to Rs 0.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.97% to Rs 29.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales29.0226.39 10 OPM %2.271.86 -PBDT0.600.60 0 PBT0.270.40 -33 NP0.150.30 -50
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content