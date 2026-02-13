Associate Sponsors

Trans India House Impex reports standalone net loss of Rs 0.09 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:05 AM IST
Sales decline 76.70% to Rs 3.57 crore

Net loss of Trans India House Impex reported to Rs 0.09 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 76.70% to Rs 3.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.32 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.5715.32 -77 OPM %-0.842.22 -PBDT-0.010.09 PL PBT-0.040.06 PL NP-0.090.05 PL

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 13 2026 | 9:05 AM IST

