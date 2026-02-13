Chemcon Speciality Chemicals standalone net profit declines 42.22% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.41% to Rs 57.33 croreNet profit of Chemcon Speciality Chemicals declined 42.22% to Rs 5.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.41% to Rs 57.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 54.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales57.3354.39 5 OPM %11.6020.78 -PBDT9.6114.57 -34 PBT6.7911.86 -43 NP5.098.81 -42
