U. H. Zaveri standalone net profit declines 50.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.67% to Rs 18.25 croreNet profit of U. H. Zaveri declined 50.00% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.67% to Rs 18.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18.2515.51 18 OPM %0.050.26 -PBDT0.010.04 -75 PBT0.010.03 -67 NP0.010.02 -50
