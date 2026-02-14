Associate Sponsors

Libas Consumer Products reports consolidated net profit of Rs 1.39 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 2:34 PM IST
Sales rise 1.77% to Rs 21.88 crore

Net profit of Libas Consumer Products reported to Rs 1.39 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.77% to Rs 21.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.50 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales21.8821.50 2 OPM %6.26-9.30 -PBDT1.45-2.37 LP PBT1.42-2.40 LP NP1.39-2.27 LP

First Published: Feb 14 2026 | 2:34 PM IST

