Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Chemtech Industrial Valves standalone net profit declines 87.33% in the December 2025 quarter

Chemtech Industrial Valves standalone net profit declines 87.33% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:32 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 33.98% to Rs 5.44 crore

Net profit of Chemtech Industrial Valves declined 87.33% to Rs 0.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 33.98% to Rs 5.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.448.24 -34 OPM %-3.6813.35 -PBDT1.052.24 -53 PBT0.742.01 -63 NP0.191.50 -87

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Garg Acrylics standalone net profit declines 43.53% in the December 2025 quarter

Haryana Capfin reports standalone net loss of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

Surya India standalone net profit rises 42.50% in the December 2025 quarter

Morn Media reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Money Masters Leasing & Finance standalone net profit rises 471.43% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:32 AM IST

Explore News

Next Story